Spostamenti tra regioni | verso il prolungamento | la nuova data

(Di domenica 21 febbraio 2021) Cristina Martelli Il premier Mario Draghi lunedì mattina riunirà il Consiglio dei ministri per iniziare a lavorare al prossimo Dpcm con le regole di contenimento del coronavirus, che prenderà il posto di quello in scadenza il 5 marzo. All’ordine del giorno c’è anche il decreto legge che vieta glitraindipendentemente dal colore, in vigore fino al 25 febbraio. Il provvedimento verrà sicuramente confermato. Nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi di uno slittamento fino al 5 marzo, quando sarebbero scadute anche tutte le altre misure anti contagio. Ma secondo quanto riporta l’Adnkronos, il governo sarebbe orientato a prorogare lo stop aglitrafino al 31 marzo. Secondo fonti di governo sarebbe questa la linea che dovrebbe essere adottata nel prossimo Cdm. Draghi e i ...