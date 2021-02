Spostamenti tra Regioni e visite agli amici: ipotesi proroga di trenta giorni (Di domenica 21 febbraio 2021) Il nuovo decreto legge Covid potrebbe prorogare di trenta giorni le limitazioni agli Spostamenti legati all'emergenza . È quanto confermano diverse fonti ministeriali, precisando che una decisione ... Leggi su leggo (Di domenica 21 febbraio 2021) Il nuovo decreto legge Covid potrebbere dile limitazionilegati all'emergenza . È quanto confermano diverse fonti ministeriali, precisando che una decisione ...

HuffPostItalia : Draghi proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni. Ipotesi fino al 31 marzo - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - Corriere : ?? In arrivo un nuovo decreto legge e un nuovo Dpcm: resta il divieto di spostarsi tra regioni - Eib63 : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - romi_andrio : RT @Phastidio: Attendiamo stasera ma questa bozza delle Regioni è una supercazzola un po' paracula. Mancano solo le convergenze parallele… -