Spostamenti tra Regioni, divieto verso un’altra proroga: si lavora al nuovo Dpcm (Di domenica 21 febbraio 2021) Resterà il sistema regionale delle tre zone colorate in base alla fascia di rischio, no a una zona arancione nazionale e la proroga del divieto di spostamento tra Regioni: sono queste le ultime indiscrezioni che filtrano dal Governo, anticipate dall’edizione nazionale del Corriere della Sera, in vista del nuovo Dpcm che sarà discusso a partire da lunedì 22 febbraio. Il nuovo Governo Draghi, infatti, è al lavoro per trovare la giusta formula per combattere la risalita della curva dei contagi, spinta soprattutto dalle varianti, e per stilare le nuove regole che saranno in vigore dopo il 5 marzo, giorno in cui cesseranno gli effetti dell’ultimo decreto dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. I presidenti delle Regioni hanno già espresso i propri pareri, opponendosi con ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 febbraio 2021) Resterà il sistema regionale delle tre zone colorate in base alla fascia di rischio, no a una zona arancione nazionale e ladeldi spostamento tra: sono queste le ultime indiscrezioni che filtrano dal Governo, anticipate dall’edizione nazionale del Corriere della Sera, in vista delche sarà discusso a partire da lunedì 22 febbraio. IlGoverno Draghi, infatti, è al lavoro per trovare la giusta formula per combattere la risalita della curva dei contagi, spinta soprattutto dalle varianti, e per stilare le nuove regole che saranno in vigore dopo il 5 marzo, giorno in cui cesseranno gli effetti dell’ultimo decreto dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. I presidenti dellehanno già espresso i propri pareri, opponendosi con ...

HuffPostItalia : Draghi proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni. Ipotesi fino al 31 marzo - Corriere : ?? In arrivo un nuovo decreto legge e un nuovo Dpcm: resta il divieto di spostarsi tra regioni - Corriere : ?? Le decisioni sugli spostamenti tra regioni e sull'Italia tutta arancione - GiovaQuez : Regioni divise su ipotesi di 2-3 settimane con tutta Italia in arancione. Lunedì mattina Cdm per esaminare un Dl co… - lucialeone70 : RT @ErmannoKilgore: ??????e i ristoranti aperti la sera? Con cui sgretolavate gli zebedei a #Conte? Che fine hanno fatto? #Zonaarancione #Salv… -