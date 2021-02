Spagna, Eni: siglato l’accordo per nuovi progetti in energie rinnovabili (Di domenica 21 febbraio 2021) Eni ha siglato un accordo con X-Elio per l’acquisizione di tre progetti fotovoltaici nel sud della Spagna per una capacità complessiva di 140 MW. Eni e X-Elio hanno inoltre avviato le discussioni per una collaborazione strategica tra le due aziende per lo sviluppo di progetti di energia verde in Spagna, dove Eni punta a una crescita pari a 1 GW nei prossimi 5 anni, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo di 5GW di capacità installata da rinnovabili entro il 2025. X-Elio è tra i leader nell’ambito di progetti di energia rinnovabile a livello globale con una presenza importante in Spagna, dove ha sviluppato e costruito progetti da oltre 1 GW. L’azienda attualmente ha nel paese progetti da 250 MW in fase di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 febbraio 2021) Eni haun accordo con X-Elio per l’acquisizione di trefotovoltaici nel sud dellaper una capacità complessiva di 140 MW. Eni e X-Elio hanno inoltre avviato le discussioni per una collaborazione strategica tra le due aziende per lo sviluppo didi energia verde in, dove Eni punta a una crescita pari a 1 GW nei prossimi 5 anni, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo di 5GW di capacità installata daentro il 2025. X-Elio è tra i leader nell’ambito didi energia rinnovabile a livello globale con una presenza importante in, dove ha sviluppato e costruitoda oltre 1 GW. L’azienda attualmente ha nel paeseda 250 MW in fase di ...

donatellaluisa : RT @stefanomeloni12: Eni si rafforza in Spagna con nuovi progetti nelle energie rinnovabili: siglato un accordo con X-Elio per l’acquisizio… - impresagreen : Eni si rafforza in Spagna con nuovi progetti nelle energie rinnovabili: Siglato un accordo per tre progetti fotovol… - l_dolci : RT @eni: Un accordo strategico con @X_Elio_ che rafforza la nostra presenza nel mercato spagnolo con un grande investimento nel campo delle… - jacopogiliberto : l'@eni si rafforza in spagna con nuovi progetti nelle energie rinnovabili. - Giornaleditalia : Eni: nuovi progetti nelle energie rinnovabili in Spagna. Siglato un accordo con X-Elio -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Eni Perché anche il futuro italiano è nel Sole La situazione europea sembra molto promettente: la Spagna, pur essendo un vecchio mercato che per ... Nel Centro Ricerche Eni per le Energie Rinnovabili e l'Ambiente sono state sperimentate e ...

Med Gaims: 60mila euro a giovani game designer per la promozione di Alghero MED GAIMS, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma Eni Cbc Med con 2milioni e 100mila euro, coinvolge un partenariato proveniente da Libano, Giordania, Spagna e Italia e si pone come ...

Eni cresce in Spagna grazie al fotovoltaico Il Messaggero Banche, Uilca: -10 mld di utili nel 2020 Milano, 20 feb. I ricavi hanno evidenziato una diminuzione del 5,5%: calo importante, ma meno impattante rispetto alla contrazione della produzione che si è avuta in altri settori. Questo ha permesso ...

Promozione turistica coi videogiochi, Alghero prima in Italia In Sardegna, il progetto dell’utilizzo dei videogiochi per la promozione turistica parte da Alghero, unica città italiana coinvolta nel progetto “MedGaims” finanziato dall’Unione europea ...

La situazione europea sembra molto promettente: la, pur essendo un vecchio mercato che per ... Nel Centro Ricercheper le Energie Rinnovabili e l'Ambiente sono state sperimentate e ...MED GAIMS, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del ProgrammaCbc Med con 2milioni e 100mila euro, coinvolge un partenariato proveniente da Libano, Giordania,e Italia e si pone come ...Milano, 20 feb. I ricavi hanno evidenziato una diminuzione del 5,5%: calo importante, ma meno impattante rispetto alla contrazione della produzione che si è avuta in altri settori. Questo ha permesso ...In Sardegna, il progetto dell’utilizzo dei videogiochi per la promozione turistica parte da Alghero, unica città italiana coinvolta nel progetto “MedGaims” finanziato dall’Unione europea ...