Sottosegretari, almeno per il 60% saranno donne. E scatta il toto nomi (Di domenica 21 febbraio 2021) Garantire che i Sottosegretari del governo Draghi rispecchino i pesi dei partiti registrati nel voto di fiducia in Parlamento. E fare in modo che per il 60% almeno siano donne. E’ il difficile lavoro... Leggi su feedpress.me (Di domenica 21 febbraio 2021) Garantire che idel governo Draghi rispecchino i pesi dei partiti registrati nel voto di fiducia in Parlamento. E fare in modo che per il 60%siano. E’ il difficile lavoro...

SilvanaBuonoco2 : @Mov5Stelle @RicRicciardi Gnoccoloni!Mo pure viceministro e sottosegretari ve li daranno in numero minore! Ma un po… - maurizi10094162 : Ricci, se i sottosegretari li sceglie Draghi perché dice che devono essere almeno 5 donne? Servono Persone capaci s… - casto_lorenzo : @chiaragribaudo @pdnetwork No... Draghi non può aspettare i vostri porci comodi... Lunedì sottosegretari... se non… - EzioRocchiBalbi : @HSkelsen @AngelaAngelmi Ormai i ministri, barando, li hanno ottenuti. Confido in un altro parametro almeno per vic… - gmdn : @luciodigaetano pare invece che almeno i primi due restino in charge. Speranza unico riconfermato (e non commissari… -