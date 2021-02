Slalom Cortina oggi | i risultati Rimpianto Italia | Vinatzer quarto

Eurosport_IT : Alex Vinatzer, sei uno spettacolo! Continua così... ???????? Secondo posto a soli 14 centesimi nella prima manche del… - Eurosport_IT : ?????? SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! L'urlo di #DeAliprandini dopo L'ARGENTO nello slalom Gigante dei Mondiali di Cor… - SkySport : Mondiali di sci a Cortina, slalom uomini: oro a Solevaag. Vinatzer quarto - alessiadegg : RT @Eurosport_IT: Bravo lo stesso Alex! ?????? Vinatzer ci prova ma chiude al quarto posto nello slalom mondiale di Cortina... #EurosportSC… - AnsaVeneto : Cortina: oro slalom speciale a Foss-Solevaag, Vinatzer 4/o. Doppietta norvegese col bronzo di Kristoffersen, Argent… -

Ultime Notizie dalla rete : Slalom Cortina

Austria prima nel medagliere dei Mondiali di2021, che si sono chiusi domenica con la prova dimaschile. Lo squadrone austriaco chiude la competizione iridata con 8 medaglie, di cui ben 5 d'oro. Al secondo posto la Svizzera , ......nelle medaglie di legno e lo fa con Alex Vinatzer nella gara conclusiva dei Mondiali di. ... il norvegese che in stagione aveva già vinto ine che si presentava tra i possibili vincitori ...Non si può parlare di delusione, ma di rammarico sì: Alex Vinatzer, secondo dopo la prima manche dello slalom mondiale di Cortina 2021, non riesce a confermare la posizione e scivola appena fuori dal ...AGI - Il norvegese Sebastian Foss-Solevaag ha conquistato l'ultima medaglia d'oro dei Campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo. Lo sciatore scandinavo si è imposto nello slalom speciale ...