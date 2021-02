Sky: Napoli in silenzio stampa dopo la sconfitta contro l’Atalanta (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel post partita della gara contro l’Atalanta, Massimo Ugolini ai microfoni di Sky ha annunciato che nessuno dei tesserati del Napoli parlerà «Il Napoli da questa sera è in silenzio stampa, non si sa per quanto tempo, per decisione della società. La società e il presidente De Laurentiis hanno evidentemente preso questa decisione, dopo l’ottava sconfitta che allontana il Napoli dalla zona Champions, per evitare di parlare un momento così delicato» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel post partita della gara, Massimo Ugolini ai microfoni di Sky ha annunciato che nessuno dei tesserati delparlerà «Ilda questa sera è in, non si sa per quanto tempo, per decisione della società. La società e il presidente De Laurentiis hanno evidentemente preso questa decisione,l’ottavache allontana ildalla zona Champions, per evitare di parlare un momento così delicato» L'articolo ilsta.

SkySport : Osimhen, infortunio in Atalanta-Napoli: ha ripreso conoscenza - SkySport : ?? YOUNES, CHE GOL DELL'EX NAPOLI ? Il Bayern stecca ancora, vince l'Eintracht ??? GLI HL ?? - SkyTG24 : Covid Campania, a Napoli trovata rara variante: è il primo caso in Italia - enricoI00 : RT @sportface2016: #Napoli in silenzio stampa, #DiMarzio critico su Sky: 'Sono adulti e vaccinati, non ha senso' - aylaf__ : RT @sportface2016: #Napoli in silenzio stampa, #DiMarzio critico su Sky: 'Sono adulti e vaccinati, non ha senso' -