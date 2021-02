Si è spento il padre adottivo dell'attaccante del Boca Juniors (Di domenica 21 febbraio 2021) Grande lutto per il calciatore del Boca Juniors Carlos Tevez: il padre Segundo è morto a causa del Coronavirus. Calcio, morto il padre di Carlos Tevez: aveva contratto il Coronavirus su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 febbraio 2021) Grande lutto per il calciatore delCarlos Tevez: ilSegundo è morto a causa del Coronavirus. Calcio, morto ildi Carlos Tevez: aveva contratto il Coronavirus su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : spento padre Morto Segundo Tevez, il papà di Carlitos: ha lottato anche con il Covid Grave lutto per Carlos Tevez. È morto il papà del bomber del Boca Juniors con un passato italiano nella Juventus. Segundo Tevez, padre adottivo del classe 1984, si è spento dopo una serie di gravi problemi di salute che lo avevano afflitto nell'ultimo anno, tra cui anche il Coronavirus. L'Apache, come annunciato dal suo club, ...

Carlos Tevez ha perso il papà Grave lutto per Carlos Tevez, che ha perso il suo padre adottivo, Segundo, a cui era legatissimo e da cui aveva preso il cognome. L'uomo si è spento dopo una serie di gravi problemi di salute, tra cui ...

