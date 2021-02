Shang-Chi | Brandon Lee avrebbe potuto interpretare il film decenni prima dell' MCU

(Di domenica 21 febbraio 2021)Lee-Chi and the Legend of the Ten Ringsche ilentrasse a far parte del Marvel Cinematic UniverseLee è stato a un passo dal prendere parte a-Chi and the Legend of the Ten Ringsche ilentrasse a far parte del Marvel Cinematic Universe. All'epoca, ad insistere particolarmente per assegnare un ruolo delLee fu niente meno che Stan Lee. In un'intervista con Inverse, l'ex presidente e CEO di Marvel Productions Margaret Loesch si è soffermata sul particolare rapporto tra-Chi e Stan Lee. Il celebre fumettista ...

GamingToday4 : Shang-Chi affronterà l’Universo Marvel nella nuova serie scritta da Gene Luen Yang - MangaForevernet : ? Shang-Chi: Marvel annuncia la nuova serie ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Shang Chi

Movieplayer.it

Brandon Lee è stato a un passo dal prendere parte aand the Legend of the Ten Rings decenni prima che il film entrasse a far parte del Marvel Cinematic Universe. All'epoca, ad insistere particolarmente per assegnare un ruolo del film a ...Le restanti settimane sarebbero coperte dalle uscite dei film Black Widow,and the Legend of the Ten Rings ed Eternals, con alcuni episodi di "Making Of" in arrivo su Disney+ a tappare ...Come vedere i film Marvel? In ordine cronologico o seguendo la data di uscita al cinema? Ve lo diciamo qui, insieme alle date dei prossimi film Mavel e serie tv ...Marvel ha annunciato l'arrivo di un nuova serie per Shang-Chi, il maestro del Kung Fu che sarà anche sui grandi schermi internazionali a partire dal 9 luglio ...