Ultime Notizie dalla rete : Sfreccia semaforo Sfreccia al semaforo in Ferrari California e cerca di investire il comandante dei Carabinieri Supera a forte velocità e in modo pericoloso a bordo di una Ferrari California i veicoli in coda al semaforo in via 4 novembre a Mestrino (Padova). Il comandante della stazione dei carabinieri, in servizio a piedi, gli intima l'alt ma R. D., 46 anni, residente a Campodoro, ha proseguito la corsa con ...

Treni e videogiochi: l'amore per le rotaie videoludiche in dieci treni indimenticabili Semaforo rosso, frenata brusca, sperando il treno si muova a passare! Anche perché il treno è tutt'... mentre il treno sfreccia lungo le rotaie, e allo stesso tempo concepire una serie di checkpoint in ...

