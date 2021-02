Serie B, successo del Lecce e della Reggina. Ko Pordenone e Cosenza (Di lunedì 22 febbraio 2021) Due le partite di Serie B disputate oggi che hanno visto i successi della Reggina contro il Pordenone e del Lecce sul Cosenza.Vince la Reggina la sfida del Granillo contro il Pordenone, per 1-0: decisiva la rete di Folorunsho. Due pali, uno per parte, le uniche emozioni del primo tempo. Ci provano i calabresi ma al 21? Edera in buona posizione calcia fuori. Due minuti dopo Biondi con destro da fuori area colpisce il palo. Al 34? su angolo di Edera il vento inganna il portiere del Pordenone che esce a vuoto ma viene comunque salvato dal palo su tiro di Crisetig da pochi metri. Equilibrata la prima frazione di gara. Nella ripresa Baroni prova con i cambi, fa entrare Denis e Bellomo e cresce il ritmo della gara. Al 18? ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 febbraio 2021) Due le partite diB disputate oggi che hanno visto i successicontro ile delsul.Vince lala sfida del Granillo contro il, per 1-0: decisiva la rete di Folorunsho. Due pali, uno per parte, le uniche emozioni del primo tempo. Ci provano i calabresi ma al 21? Edera in buona posizione calcia fuori. Due minuti dopo Biondi con destro da fuori area colpisce il palo. Al 34? su angolo di Edera il vento inganna il portiere delche esce a vuoto ma viene comunque salvato dal palo su tiro di Crisetig da pochi metri. Equilibrata la prima frazione di gara. Nella ripresa Baroni prova con i cambi, fa entrare Denis e Bellomo e cresce il ritmogara. Al 18? ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie successo Serie B, Lecce - Cosenza 3 - 1: Corini rimonta con due rigori LECCE - Il Lecce torna finalmente a vincere al "Via del Mare" e supera 3 - 1 in rimonta il Cosenza per un successo fondamentale in chiave play off: i giallorossi salgono al settimo posto, a 38 punti, lasciando a quota 23 la squadra di ...

Serie B, successo del Lecce e della Reggina. Ko Pordenone e Cosenza Due le partite di Serie B disputate oggi che hanno visto i successi della Reggina contro il Pordenone e del Lecce sul Cosenza. Vince la Reggina la sfida del Granillo contro il Pordenone, per 1-0: ...

Serie B: vittorie per Reggina e Lecce Vittorie casalinghe per Reggina e Lecce nelle partite della domenica del 24esimo turno di Serie B. I salentini sempre in zona playoff grazie al successo per 3-1 contro il Cosenza: dopo il vantaggio os ...

