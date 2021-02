Serie B, Lecce-Cosenza 3-1: al “Via del Mare” spettacolare rimonta salentina. Risultati e classifica (Di domenica 21 febbraio 2021) Termina 3-1 il posticipo di Serie B, Lecce-CosenzaIl match del "Via del Mare", Lecce-Cosenza, ha chiuso la ventiquattresima giornata di Serie B. Vittoria di "rigore" per la compagine allenata dal tecnico Eugenio Corini, che trova subito la strada in salita contro la formazione calabrese del tecnico Roberto Occhiuzzi. All'8' i "Lupi della Sila" trovano il vantaggio con il gol siglato dall'attaccante rossoblù Ettore Gliozzi, che firma lo 0-1 per la formazione calabrese. Soltanto quattro minuti dopo il pari salentino, su calcio di rigore, messo a segno dall'attaccante giallorosso, Massimo Coda, che realizza dal dischetto il gol dell'1-1. Nella ripresa inizia il piano "rimonta" per la compagine di mister Eugenio Corini, che trova la rete del vantaggio al ... Leggi su mediagol (Di domenica 21 febbraio 2021) Termina 3-1 il posticipo diB,Il match del "Via del",, ha chiuso la ventiquattresima giornata diB. Vittoria di "rigore" per la compagine allenata dal tecnico Eugenio Corini, che trova subito la strada in salita contro la formazione calabrese del tecnico Roberto Occhiuzzi. All'8' i "Lupi della Sila" trovano il vantaggio con il gol siglato dall'attaccante rossoblù Ettore Gliozzi, che firma lo 0-1 per la formazione calabrese. Soltanto quattro minuti dopo il pari salentino, su calcio di rigore, messo a segno dall'attaccante giallorosso, Massimo Coda, che realizza dal dischetto il gol dell'1-1. Nella ripresa inizia il piano "" per la compagine di mister Eugenio Corini, che trova la rete del vantaggio al ...

