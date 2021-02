Serie B | il Lecce stende il Cosenza nella ripresa Mancosu e Meccariello decisivi 3-1

(Di domenica 21 febbraio 2021) Seconda vittoria consecutiva per il, al Via del Mare ilsi arrende alle retidi, che fissano il risultato finale sul 3-1. Nel primo tempo avevano aperto Gliozzi e Coda. La squadra di Corini torna così in zona play-off. I calabresi rimangono in una situazione di classifica molto buia. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

- Iltorna finalmente a vincere al "Via del Mare" e supera 3 - 1 in rimonta il Cosenza per un successo fondamentale in chiave play off: i giallorossi salgono al settimo posto, a 38 punti, lasciando a ......Al Via del Mare sono trascorsi circa quindici minuti da quando l'arbitro Giua ha dato il via alle ostilità trae Cosenza che si affrontano nel posticipo della ventiquattresima giornata di...Lecce e Cosenza hanno chiuso questa sera il 24esimo turno di Serie B: vittoria casalinga netta dei salenti per 3 a 1.Gabriel 6: l’unica volta che il Cosenza tira in porta fa gol. Non era facile il colpo ti testa di Glozzi ma avrebbe comunque potuto fare qualcosa di più.