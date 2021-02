Serie A, Parma-Udinese 2-2: ducali spreconi, i friulani la riprendono nel finale (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Parma non sa più vincere.Nel lunch match del "Tardini" i ducali pareggiano 2-2 nella sfida contro l'Udinese. I gialloblu avevano iniziato nel migliore dei modi la propria gara andando sul 2-0 dopo 32', prima con Cornelius al 3' e poi con un rigore trasformato da Kucka. I friulani non hanno però gettato la spugna e tra il 64' e l'80' hanno trovato le reti del definitivo pari messe a segno da Okaka e Nuytinck. Un punto che permette ai bianconeri di salire a quota 25 in classifica, raggiugne 14 punti la squadra di D'Aversa che non lascia la penultima posizione.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilnon sa più vincere.Nel lunch match del "Tardini" ipareggiano 2-2 nella sfida contro l'. I gialloblu avevano iniziato nel migliore dei modi la propria gara andando sul 2-0 dopo 32', prima con Cornelius al 3' e poi con un rigore trasformato da Kucka. Inon hanno però gettato la spugna e tra il 64' e l'80' hanno trovato le reti del definitivo pari messe a segno da Okaka e Nuytinck. Un punto che permette ai bianconeri di salire a quota 25 in classifica, raggiugne 14 punti la squadra di D'Aversa che non lascia la penultima posizione.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

