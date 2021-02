Serie A, Milan-Inter: Ibrahimovic contro Lukaku ma non solo, dentro Tonali ed Eriksen. Le probabili formazioni (Di domenica 21 febbraio 2021) Alle 15:00 va di scena il derby di Milano.La sfida tra Milan e Inter rappresenta uno dei crocevia più importanti della stagione attualmente in corso. Dopo anni di purgatorio, le due compagini Milanesi si sono ritrovate a lottare nuovamente per obiettivi di vertice.Di seguito le probabili formazioni.Milan (4-2-3-1) :Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie, Saelemakers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. All. Pioli.Inter (3-5-2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte Leggi su mediagol (Di domenica 21 febbraio 2021) Alle 15:00 va di scena il derby dio.La sfida trarappresenta uno dei crocevia più importanti della stagione attualmente in corso. Dopo anni di purgatorio, le due compaginiesi si sono ritrovate a lottare nuovamente per obiettivi di vertice.Di seguito le(4-2-3-1) :Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez;, Kessie, Saelemakers, Calhanoglu, Rebic,. All. Pioli.(3-5-2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic,, Perisic;, Lautaro. All. Conte

DiMarzio : #Atalanta, #Milan, #Monza e #Sassuolo su #Antalyali del #Galatasaray - SkySport : Milan, Kessié: 'Il derby lo vinciamo noi e torniamo in testa alla classifica' - OptaPaolo : 2300 - Con il gol di Milan Badelj, il Genoa ha segnato la sua rete numero 2300 in Serie A - inclusi i tavolini. Razzo. #SerieA #GenoaVerona - AtavratOnyekur : RT @DiMarzio: #Atalanta, #Milan, #Monza e #Sassuolo su #Antalyali del #Galatasaray - Radio1Rai : Mauro #Bellugi ex difensore @Inter e della Nazionale @Vivo_Azzurro è scomparso a 71 anni per una serie di complicaz… -