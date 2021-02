Serie A | Milan-Inter 0-3 | la LuLa non perdona Pioli | Ibra & Co fermati da Handanovic

(Di domenica 21 febbraio 2021) L'supera con un netto 3-0 ilnel derby dio e si prende il primo posto con 4 punti di vantaggio sui rossoneri.I nerazzurri passano subito avanti al 3' con un colpo di testa di Lautaro Martinez che ha insaccato dall'no dell'area di rigore su assist dalla destra di Lukaku. Ilha avuto diverse occasioni per riprendere la partita ma è stato fermato sul più bello da Samirche nel corso della ripresa ha salvato tre volte suhimovic e una su Tonali. Il raddoppio nerazzurro in contropiede porta la firma ancora di Lautaro che deposita all'altezza dell'area di piccola su servizio a rimorchio di Perisic. Il definitivo 3-0 è un pezzo di bravura di Lukaku che si libera dei propri avversari e fulmina Donnarumma.MC sportid="1" ...

