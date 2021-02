Serie A | Benevento-Roma | le formazioni ufficiali Atalanta-Napoli 4-2 Tris dell’Inter al Milan Pari in rimonta dell’Udinese

(Di domenica 21 febbraio 2021)A, il programma e i risultati di domenica 21 febbraio.-Inter ei due big match.A, il programma e i risultati di domenica 21 febbraio. Giornata che si apre con il pareggio per 2-2 tra Udinese e Parma. Dominio Inter nel Derby della Madonnina:battuto 3-0.A, i risultati di domenica 21 febbraio Di seguito i risultati diA di domenica 21 febbraio, sfide valide per la ventitreesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS) Parma-Udinese 2-2-Inter 0-34-2(ore 20.45)...

Mayoral_Borja : ?? Serie A Matchday 23 ?? Benevento Calcio ?? Stadio Comunale Ciro Vigorito ??? Sunday, February 21st ? 20:45 #??… - Mediagol : #SerieA, #Benevento-#Roma: Caprari e Lapadula dal 1'. Ancora panchina per Dzeko. Le formazioni ufficiali - InversionesSaen : RT @repubblica: ?? Calcio, serie A: l'Atalanta batte il Napoli 4-2. Alle 20,45 Benevento-Roma - repubblica : ?? Calcio, serie A: l'Atalanta batte il Napoli 4-2. Alle 20,45 Benevento-Roma - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Benevento-Roma, le formazioni ufficiali -

Ildi Filippo Inzaghi è invece innegativa da 5 giornate e nonostante i 9 punti di margine sulla zona retrocessione è chiamato a una svolta per evitare brutte sorprese con l'andare ...LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 2 - 1): Montipò; Depaoli, Barba, Glik, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Viola, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, ...Un’altra emozionante giornata di Serie A, che si apre con Parma-Udinese e si chiude con Benevento-Roma, con i big match Milan-Inter e Atalanta-Napoli nel mezzo.Alle 20.45 posticipo di serie A tra Benevento e Roma: ecco dove vedere in diretta live streaming il match tra le due squadre giallorosse ...