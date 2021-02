Serie A, Atalanta-Napoli 4-2. Tris dell’Inter al Milan. Pari Roma (Di domenica 21 febbraio 2021) Serie A, i risultati di domenica 21 febbraio. L’Inter vince il derby, l’Atalanta batte il Napoli. Pareggia la Roma. Roma – Serie A, i risultati di domenica 21 febbraio. Giornata che si apre con il pareggio per 2-2 tra Udinese e Parma. Dominio Inter nel Derby della Madonnina: Milan battuto 3-0. Poker dell’Atalanta al Napoli, mentre la Roma non va oltre lo 0-0 contro il Benevento. Serie A, i risultati di domenica 21 febbraio Di seguito i risultati di Serie A di domenica 21 febbraio, sfide valide per la ventitreesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Parma-Udinese 2-2Milan-Inter ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021)A, i risultati di domenica 21 febbraio. L’Inter vince il derby, l’batte il. Pareggia laA, i risultati di domenica 21 febbraio. Giornata che si apre con il pareggio per 2-2 tra Udinese e Parma. Dominio Inter nel Derby della Madonnina:battuto 3-0. Poker dell’al, mentre lanon va oltre lo 0-0 contro il Benevento.A, i risultati di domenica 21 febbraio Di seguito i risultati diA di domenica 21 febbraio, sfide valide per la ventitreesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Parma-Udinese 2-2-Inter ...

