Serie A, Atalanta-Napoli 4-2: la Dea cala il poker e affonda gli azzurri, Gattuso cade al 'Gewiss Stadium'. La classifica (Di domenica 21 febbraio 2021) L'Atalanta vince 4-2 contro il Napoli e conquista preziosi punti nella corsa ad un posto in Champions League.Missione compiuta per la Dea, che vince e convince nella sfida di questo pomeriggio contro il Napoli: battuto per quattro reti a due al "Gewiss Stadium". Zapata, Gosens - con un'autorete -, Muriel e Romero regalano il successo ai nerazzurri, che volano così a quota 43 punti in classifica. Bergamaschi trascinati da Muriel nel secondo tempo: il colombiano è autore di un assist e un gol che piega definitivamente un Napoli spento e ben lontano dal lasciarsi alle spalle il periodo di crisi. Nel finale spavento per Osimhen, costretto a lasciare lo stadio in ambulanza.

