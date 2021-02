Sea of Thieves Guida: Come completare la quest La Shroudbreaker (Di domenica 21 febbraio 2021) Giocatori di Sea of Thieves, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Guida su Come completare la quest La Shroudbreaker, prima di una lunga serie, la quale vi ricompenserà con un obiettivo, delle onorificenze, 8000 monete e un cappello esclusivo. Guida alla missione La Shroudbreaker in Sea of Thieves Per attivare la missione dovrete interagire con il libro che trovate nella locanda, nei pressi del misterioso individuo. Nonostante sia completabile tranquillamente in singolo, vi consigliamo di affrontarla in co-operativa. Una volta attivata la missione consultate il libro e sfogliate le pagine fino all’ultima, dove troverete indizi sulla vostra prima posizione da raggiungere, solitamente è la N13 sulla ... Leggi su gamerbrain (Di domenica 21 febbraio 2021) Giocatori di Sea of’oggi vogliamo condividere con voi lasulaLa, prima di una lunga serie, la quale vi ricompenserà con un obiettivo, delle onorificenze, 8000 monete e un cappello esclusivo.alla missione Lain Sea ofPer attivare la missione dovrete interagire con il libro che trovate nella locanda, nei pressi del misterioso individuo. Nonostante sia completabile tranquillamente in singolo, vi consigliamo di affrontarla in co-operativa. Una volta attivata la missione consultate il libro e sfogliate le pagine fino all’ultima, dove troverete indizi sulla vostra prima posizione da raggiungere, solitamente è la N13 sulla ...

Sea of Thieves: gennaio è stato il mese migliore di sempre, ma Rare non si ferma

Gennaio è stato il mese migliore di sempre di Sea of Thieves, sia per quanto riguarda i giocatori totali che contemporanei, ma Rare non vuole fermarsi qui.. Rare ha annunciato che gennaio è stato il m ...

