Scuole chiuse per covid: le regioni chiedono congedi parentali e misure economiche per i genitori (Di domenica 21 febbraio 2021) La bozza delle piattaforme di proposte che le regioni presenteranno al governo presenta, fra le varie voci, anche quella relativa a misure specifiche in caso di chiusura delle Scuole a causa del covid-19 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 febbraio 2021) La bozza delle piattaforme di proposte che lepresenteranno al governo presenta, fra le varie voci, anche quella relativa aspecifiche in caso di chiusura dellea causa del-19 L'articolo .

RegLombardia : ?? Ordinanza regionale n. 701 del 16 febbraio 2021 Zona rossa, dal 17 al 24 febbraio, per i comuni di Bollate, Castr… - FontanaPres : ??? CORONAVIRUS, PRESIDENTE FONTANA FIRMA ORDINANZA PER ‘FASCIA ROSSA’ A VIGGIÙ, MEDE, CASTREZZATO E BOLLATE, CHIUS… - AntonioRussoli6 : @General96862537 @VincenzoDeLuca Hai ragione. Le scuole vanno chiuse, le scuole sono pericolose. Dei ragazzi che ie… - rep_roma : Zona rossa a Carpineto e Colleferro: 38 casi di variante inglese. Chiuse anche le scuole [di Clemente Pistilli] [ag… - orizzontescuola : Scuole chiuse per covid: le regioni chiedono congedi parentali e misure economiche per i genitori -