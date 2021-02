Scuola: Garante infanzia Lazio, 'si intervenga subito a garanzia didattica in presenza' (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “I fatti di cronaca degli ultimi giorni e il veloce diffondersi delle varianti con il conseguente rischio di chiusure scolastiche richiedono un intervento immediato, al fine di garantire il diritto alla socialità dei giovani e per prevenire un ulteriore deterioramento della salute psichica di bambini e adolescenti”. Lo dice all'Adnkronos il Garante per il Lazio dell'infanzia e dell'Adolescenza, Jacopo Marzetti, invitando le istituzioni a “salvaguardare la didattica in presenza attraverso l'uso nelle zone con clima più mite di spazi all'aperto ed in quelle con temperature più rigide di tensostrutture normalmente adoperate per le attività sportive in modo da ampliare gli spazi e ridurre i rischi. Non da ultimo nelle aree montane – rilancia – l'attività sportiva si potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “I fatti di cronaca degli ultimi giorni e il veloce diffondersi delle varianti con il conseguente rischio di chiusure scolastiche richiedono un intervento immediato, al fine di garantire il diritto alla socialità dei giovani e per prevenire un ulteriore deterioramento della salute psichica di bambini e adolescenti”. Lo dice all'Adnkronos ilper ildell'e dell'Adolescenza, Jacopo Marzetti, invitando le istituzioni a “salvaguardare lainattraverso l'uso nelle zone con clima più mite di spazi all'aperto ed in quelle con temperature più rigide di tensostrutture normalmente adoperate per le attività sportive in modo da ampliare gli spazi e ridurre i rischi. Non da ultimo nelle aree montane – rilancia – l'attività sportiva si potrebbe ...

