Sconfitta fatale nel derby, la Turris esonera Fabiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Francesco Fabiano non è più il tecnico della Turris. Dopo la Sconfitta esterna contro la Paganese, la società ha deciso di rimuovere l’allenatore della promozione della scorsa stagione. Dopo un inizio superiore alle aspettative, la Turris nel 2021 non ha mai vinto e anzi ha perso sei delle nove disputate. La dirigenza di Torre del Greco comunicherà nella giornata di domani il nome della nuova guida tecnica della prima squadra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Francesconon è più il tecnico della. Dopo laesterna contro la Paganese, la società ha deciso di rimuovere l’allenatore della promozione della scorsa stagione. Dopo un inizio superiore alle aspettative, lanel 2021 non ha mai vinto e anzi ha perso sei delle nove disputate. La dirigenza di Torre del Greco comunicherà nella giornata di domani il nome della nuova guida tecnica della prima squadra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

