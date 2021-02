Sci alpino oggi, Mondiali: orari, tv, programma, pettorali slalom maschile (Di domenica 21 febbraio 2021) Ultima giornata dei Mondiali di Cortina 2021. La rassegna iridata italiana si chiude con lo slalom maschile, forse la più incerta di queste due settimane. Sono davvero tanti i candidati alla medaglia, con l’austriaco Marco Schwarz probabilmente in pole position e reduce già dall’oro in combinata e dal bronzo in gigante. Il quartetto azzurro proverà a sorprendere. In pista ci saranno Alex Vinatzer, Manfred Moelgg, Stefano Gross e Giuliano Razzoli. Di seguito il programma, gli orari dello slalom maschile, valevole per i Mondiali di Cortina 2021. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. LIVE Sci ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Ultima giornata deidi Cortina 2021. La rassegna iridata italiana si chiude con lo, forse la più incerta di queste due settimane. Sono davvero tanti i candidati alla medaglia, con l’austriaco Marco Schwarz probabilmente in pole position e reduce già dall’oro in combinata e dal bronzo in gigante. Il quartetto azzurro proverà a sorprendere. In pista ci saranno Alex Vinatzer, Manfred Moelgg, Stefano Gross e Giuliano Razzoli. Di seguito il, glidello, valevole per idi Cortina 2021. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. LIVE Sci ...

