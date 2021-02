Sci alpino | Cortina 2021 | Austria e Svizzera | il classico che trionfa Italia appena sufficiente | ma Flavio Roda…

Leggi su oasport

(Di domenica 21 febbraio 2021) Inizio nella polvere per(più per il meteo che per altro, ma dopo una Cerimonia inaugurale rivedibile), finale sull’altare. Nella testa rimangono principalmente le immagini della meravigliosa DrusciéA, la pista da slalom che ha chiuso le competizioni regalando uno spettacolo unico, tale da valere l’ingresso in Coppa del Mondo in futuro, anche al maschile. A proposito: la gara più attesa, perché maggiormente aperta, regala gloria alla Norvegia con Foss-Solevaag e Kristoffersen (prima medaglia iridata in slalom!) oro e bronzo, e in mezzo l’co che non ti aspetti, Pertl, argento, a compensare in qualche modo le uscite di Schwarz e Feller. Vinatzer fa sognare l’fino a metà gara (secondo), poi chiude quarto con il freno a mano un po’ tirato; gli servirà l’esperienza, in futuro, per rischiare di più ...