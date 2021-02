Sci alpino, cala il sipario sui Mondiali di Cortina 2021, lo slalom maschile regala le ultime medaglie (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo due settimane particolarmente intense, vanno a concludersi i Campionati Mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo 2021. La manifestazione iridata è pronta a fare calare su di sé il sipario, dopo un programma che, nonostante il maltempo dei primi giorni, si è riuscito a portare a termine senza ulteriori intoppi. Abbiamo assistito a gare assolutamente spettacolari e incerte. Merito, anche, di piste impeccabili dal primo all’ultimo atleta, per cui un plauso va fatto anche agli organizzatori della kermesse ampezzana. L’ultimo appuntamento del programma, come tradizione, sarà la slalom maschile. I pali stretti regaleranno le medaglie conclusive dei Mondiali 2021 con la consapevolezza che, mai come in ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo due settimane particolarmente intense, vanno a concludersi i Campionatidi scidid’Ampezzo. La manifestazione iridata è pronta a farere su di sé il, dopo un programma che, nonostante il maltempo dei primi giorni, si è riuscito a portare a termine senza ulteriori intoppi. Abbiamo assistito a gare assolutamente spettacolari e incerte. Merito, anche, di piste impeccabili dal primo all’ultimo atleta, per cui un plauso va fatto anche agli organizzatori della kermesse ampezzana. L’ultimo appuntamento del programma, come tradizione, sarà la. I pali stretti regaleranno leconclusive deicon la consapevolezza che, mai come in ...

