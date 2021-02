Sci alpino, Alex Vinatzer: “Il quarto posto ai Mondiali è quello sfortunato, volevo fare di più” (Di domenica 21 febbraio 2021) Alex Vinatzer ha fatto sognare tutta l’Italia dopo il secondo posto ottenuto nella prima manche dello slalom ai Mondiali 2021 di sci alpino. L’azzurro ha sperato di agguantare una medaglia tra i pali stretti sulle nevi di Cortina d’Ampezzo, ma purtroppo nella seconda manche non è riuscito a pungere e si è così dovuto accontentare della quarta posizione al termine della gara. L’altoatesino ha chiuso a 1.20 di ritardo al norvegese Sebastian Foss-Solevaag, nuovo Campione del Mondo con 21 centesimi di margini sull’austriaco Adrian Pertl e 46 centesimi sul connazionale Henrik Kristoffersen. Il nostro portacolori ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Il quarto posto è un posto un po’ sfigato ai Mondiali. Sapevo che era ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021)ha fatto sognare tutta l’Italia dopo il secondoottenuto nella prima manche dello slalom ai2021 di sci. L’azzurro ha sperato di agguantare una medaglia tra i pali stretti sulle nevi di Cortina d’Ampezzo, ma purtroppo nella seconda manche non è riuscito a pungere e si è così dovuto accontentare della quarta posizione al termine della gara. L’altoatesino ha chiuso a 1.20 di ritardo al norvegese Sebastian Foss-Solevaag, nuovo Campione del Mondo con 21 centesimi di margini sull’austriaco Adrian Pertl e 46 centesimi sul connazionale Henrik Kristoffersen. Il nostro portacolori ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Ilè unun po’ sfigato ai. Sapevo che era ...

