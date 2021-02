Sci alpino, Alex Vinatzer è tornato! 2° a metà gara nello slalom iridato, è caccia alle medaglie! (Di domenica 21 febbraio 2021) Sarà battaglia per le medaglie e c’è un azzurro! Questo un brevissimo riassunto a metà gara dello slalom maschile dei Mondiali di Cortina. Dopo una prima manche difficile in testa c’è l‘austriaco Adrian Pertl, che ha chiuso con il miglior tempo (52”24), ma come detto la lotta per la vittoria e per il podio è veramente aperta a tantissimi atleti, considerando che nella seconda manche ci sarà l’inversione dei quindici e non quella consueta dei trenta a causa del caldo. In piena corsa per una medaglia si trova uno straordinario Alex Vinatzer, che cancella i fantasmi del mese di gennaio e ritrova la sua sciata proprio nella gara più importante. Veramente eccezionale la prova dell’azzurro, partito con il pettorale 17, che ha chiuso al secondo posto con 14 centesimi di ritardo dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Sarà battaglia per le medaglie e c’è un azzurro! Questo un brevissimo riassunto adellomaschile dei Mondiali di Cortina. Dopo una prima manche difficile in testa c’è l‘austriaco Adrian Pertl, che ha chiuso con il miglior tempo (52”24), ma come detto la lotta per la vittoria e per il podio è veramente aperta a tantissimi atleti, considerando che nella seconda manche ci sarà l’inversione dei quindici e non quella consueta dei trenta a causa del caldo. In piena corsa per una medaglia si trova uno straordinario, che cancella i fantasmi del mese di gennaio e ritrova la sua sciata proprio nellapiù importante. Veramente eccezionale la prova dell’azzurro, partito con il pettorale 17, che ha chiuso al secondo posto con 14 centesimi di ritardo dalla ...

Eurosport_IT : No, non è un sogno: LUCA DE ALIPRANDINI È ARGENTO MONDIALE! ?????? @dealiprandini #EurosportSCI | #Cortina2021 - ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del… - ItalianAirForce : Per voi il video del sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, avvenuto oggi a #CortinadAmpezzo, montato sulle… - peterkama : mentre io guardo DJOKOVIC MEDVEDEV Sci alpino, Slalom Mondiali: Alex Vinatzer in lotta per l’oro: è secondo a 0?14… - RSIsport : ??Yule, nono, miglior svizzero nella prima manche dello slalom di Cortina. In testa il sorprendente austriaco Pertl… -