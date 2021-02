Schelotto | “Il gol al derby mi ha cambiato la vita Dall’Inter trattato come se fossi il colpevole di tutto”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ezequielè uno dei tanti marcatori che hanno marchiatola storia deytra Mila e Inter, il 24 febbraio 2013. L’ex interista ha parlato a La Gazzetta dello Sport toccando diversi argomenti. Sul suo addio all’Inter: “Tanto tempo è passato ed è inutile portare rancore. Lava avanti, ma in quel periodo là mi meritavo sopratrispetto: ero appena arrivato, avevo 22 anni e 5 di contratto. La dirigenza di allora non si è comportata benissimo, mi haseil capro espiatorio di una situazione che non andava. Purtroppo, quell’anno lì all’Inter è andata male per tutti. Poi è arrivato un altro allenatore, Mazzarri, che non mi ha dato neanche la possibilità di giocarmela. In un momento di disperazione, magari consigliato male, ho poi fatto ...