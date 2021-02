Sant’Egidio rilancia l’appello agli hotel chiusi per Covid: “Ospitate i senzatetto”. Un gestore: “Senza turisti almeno aiuto qualcuno” (Di domenica 21 febbraio 2021) Trasformare l’emergenza Covid-19 in un’opportunità per tamponarne un’altra: quella del freddo. La comunità di Sant’Egidio ha rilanciato l’appello agli alberghi vuoti o chiusi per il calo dei turisti affinché aprano le loro stanze ai Senza fissa dimora. Una chiamata indirizzata anche alle istituzioni e alle persone che possiedono delle seconde case o Airbnb. “Aprite a chi ne ha più bisogno, contattateci. Sceglieremo gli ospiti e saremo disponibili a intervenire, qualora fosse necessario. Le cifre che possono essere corrisposte per il servizio di alloggio variano da persona a persona, ma siamo pronti a trovare un accordo”, dice al Ilfattoquotidiano.it il coordinatore delle cene itineranti di Sant’Egidio, Massimiliano Signifredi. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Trasformare l’emergenza-19 in un’opportunità per tamponarne un’altra: quella del freddo. La comunità dihatoalberghi vuoti oper il calo deiaffinché aprano le loro stanze aifissa dimora. Una chiamata indirizzata anche alle istituzioni e alle persone che possiedono delle seconde case o Airbnb. “Aprite a chi ne ha più bisogno, contattateci. Sceglieremo gli ospiti e saremo disponibili a intervenire, qualora fosse necessario. Le cifre che possono essere corrisposte per il servizio di alloggio variano da persona a persona, ma siamo pronti a trovare un accordo”, dice al Ilfattoquotidiano.it il coordinatore delle cene itineranti di, Massimiliano Signifredi. Il ...

fattoquotidiano : Sant’Egidio rilancia l’appello agli hotel chiusi per Covid: “Ospitate i senzatetto”. Un gestore: “Senza turisti alm… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Sant’Egidio rilancia l’appello agli hotel chiusi per Covid: “Ospitate i senzatetto”. Un gestore: “Senza turisti almeno… - PaolaTacconi : RT @fattoquotidiano: Sant’Egidio rilancia l’appello agli hotel chiusi per Covid: “Ospitate i senzatetto”. Un gestore: “Senza turisti almeno… - massimo09421979 : RT @fattoquotidiano: Sant’Egidio rilancia l’appello agli hotel chiusi per Covid: “Ospitate i senzatetto”. Un gestore: “Senza turisti almeno… - ClemensDaniela : RT @fattoquotidiano: Sant’Egidio rilancia l’appello agli hotel chiusi per Covid: “Ospitate i senzatetto”. Un gestore: “Senza turisti almeno… -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Egidio rilancia Premio Eno-Letterario Santa Margherita, premiati i vincitori della settima edizione, di Mariella Belloni TigullioVino.it