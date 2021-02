Sanremo, annunciati i duetti dei Big: omaggi ai grandi cantautori italiani tra polemiche e dubbi (Di domenica 21 febbraio 2021) Un Festival di Sanremo certamente particolare quest’anno, senza pubblico e con la paura per il coronavirus che già attanaglia l’Ariston, con il primo positivo tra i Big trovato. polemiche sono sorte anche per la partecipazione di Barbara Palombelli, un noto volto Mediaset. Non mancherà però l’omaggio alla grande musica italiana, con la serata dei duetti in cui verrano riproposte canzoni che hanno fatto la storia della musica nostrana. La terza serata della kermesse sanremese, al via dal 2 marzo, sarà dedicata proprio alle cover, con duetti che si prospettano davvero interessanti. Sanremo, i duetti dei Big Sono decisamente pezzi di memoria per la tutti noi, canzoni che hanno segnato epoche e che ora verranno interpretate dai Big in gara a ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Un Festival dicertamente particolare quest’anno, senza pubblico e con la paura per il coronavirus che già attanaglia l’Ariston, con il primo positivo tra i Big trovato.sono sorte anche per la partecipazione di Barbara Palombelli, un noto volto Mediaset. Non mancherà però l’o alla grande musica italiana, con la serata deiin cui verrano riproposte canzoni che hanno fatto la storia della musica nostrana. La terza serata della kermesse sanremese, al via dal 2 marzo, sarà dedicata proprio alle cover, conche si prospettano davvero interessanti., idei Big Sono decisamente pezzi di memoria per la tutti noi, canzoni che hanno segnato epoche e che ora verranno interpretate dai Big in gara a ...

veryinutil : #Sanremo21: ecco i duetti e le cover della terza serata #sanremo2021 - infoitcultura : Sanremo 2021 annunciati i duetti ma per Amadeus tornano le polemiche - FMDBlog : #Sanremo2021 #Duetti: Sono stati annunciati ufficialmente i duetti previsti per la serata di giovedì 4 marzo del… - CiccioniSe : RT @VanityFairIt: L'annuncio della presenza della giornalista Barbara Palombelli al fianco di Amadeus per una serata ha scatenato polemiche… - VanityFairIt : L'annuncio della presenza della giornalista Barbara Palombelli al fianco di Amadeus per una serata ha scatenato pol… -