Sanremo 2021 | Loredana Bertè ospite della prima serata

(Di domenica 21 febbraio 2021)Un altro nome si aggiunge agli ospiti del Festival die un’altra antedi DavideMaggio.it è confermata:saràkermesse. “Allapuntata di martedì 2 marzo ci sarà con noicon alcuni suoi grandissimi successi e il nuovo singolo” ha annunciato Amadeus, in diretta a Che Tempo Che Fa. La regina del rock italiano tornerà dunque al Festival in qualità die lo farà nellad’apertura del 2 marzo; si esibirà in un medley di alcuni suoi successi e presenterà il nuovo brano, che si intitola Figlia di. Lasi aggiunge ad altri ospiti musicali già ...

Raiofficialnews : ?Tutti i duetti della terza serata di @SanremoRai ?? - fabiofabbretti : #Sanremo2021, Loredana Bertè ospite della prima serata. Da 'Non sono una signora' al nuovo singolo 'Figlia di'… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Amadeus, Loredana Bertè super ospite della prima serata di Sanremo #ANSA - infoitcultura : SanRemo 2021, svelati i costi assurdi del Festival - proudlovatjc : RT @martina_prados: Un solo nome per Sanremo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

, super ospite della prima serata sarà Loredana Bertè , come annunciato da Amadeus a 'Che tempo che fa', nel raccontare il 71° Festival. La cantante, oltre a regalare al suo pubblico un ...Loredana Bertè superospite della prima serata del Festival di, al via il 2 marzo: lo ha annunciato Amadeus, conduttore e direttore artistico, in collegamento con Che tempo che fa dalla platea del teatro Ariston. .Più di una sorpresa tra i brani scelti dai Campioni per la serata di giovedì 4 marzo: un buon repertorio. Caterina Caselli e Donatella Rettore cantano loro hit ...Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello a Che Tempo Che fa: «Loredana Bertè sarà nella prima serata». La conferma ufficiale è arrivata questa sera in diretta con ...