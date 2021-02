San Siro vuoto, ma i tifosi invadono Milano per caricare le squadre in vista del derby (Di domenica 21 febbraio 2021) Non ci sarà pubblico a San Siro a causa disposizioni Covid ma Milano si è già tinta da giorni di rosso, nero e azzurro. Dopo un girone d’andata in cui il Milan ha fatto da padrone, la stracittadina arriva subito dopo il soprasso in classifica da parte dell’Inter. La città si è già vestita a festa, con i tifosi delle due squadre che non hanno voluto far mancare il proprio affetto. A Milanello, negli allenamenti di rifinitura da parte della squadra di Stefano Pioli, non è mancato il supporto dei tifosi che si sono presentate al centro sportivo milanista dando l’appoggio alla squadra tra cori e striscioni: “90 minuti d’assalto: il derby si vince!”. Anche in mattinata, i milanisti hanno voluto far sentire la propria presenza anche a San Siro, con un altro striscione ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Non ci sarà pubblico a Sana causa disposizioni Covid masi è già tinta da giorni di rosso, nero e azzurro. Dopo un girone d’andata in cui il Milan ha fatto da padrone, la stracittadina arriva subito dopo il soprasso in classifica da parte dell’Inter. La città si è già vestita a festa, con idelle dueche non hanno voluto far mancare il proprio affetto. A Milanello, negli allenamenti di rifinitura da parte della squadra di Stefano Pioli, non è mancato il supporto deiche si sono presentate al centro sportivo milanista dando l’appoggio alla squadra tra cori e striscioni: “90 minuti d’assalto: ilsi vince!”. Anche in mattinata, i milanisti hanno voluto far sentire la propria presenza anche a San, con un altro striscione ...

acmilan : ??? 'Our goal is to put in a high-level performance' Coach Pioli previews tomorrow's San Siro showdown ??? ??? 'Il n… - SimoneGambino : Atmosfera #derby pazzesca a San Siro ?? @GoalItalia #MilanInter - Agenzia_Ansa : #Calcio Ressa a San Siro, migliaia di tifosi per il derby #MilanInter Assembramenti davanti a stadio tra cori, ban… - Specialcla : Ho criticato gli assembramenti di Napoli ecc. e critico quelli di San Siro. Si poteva evitare. - MSyafei_11 : RT @90ordnasselA: L’arrivo dell’?@Inter? a San Siro. #MilanInter -