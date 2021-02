Salvano da morte certa un cane che si era perso in montagna: denunciati per violazione lockdown (Di domenica 21 febbraio 2021) Stavano facendo un’escursione vicino a una delle vette delle Wicklow Mountains, in Irlanda, quando hanno visto un cane che evidentemente si era perso in quel luogo deserto. Così Ciara Nolan e Jean-Francois Bonnet hanno subito recuperato Neesha, un golden retriever di 8 anni la cui scomparsa era stata denunciata due settimane prima. Hanno avvolto l’animale con una sciarpa e hanno percorso la distanza che li separava dalla valle con Neesha sulle spalle Il salvataggio è avvenuto il 6 febbraio e i due ragazzi hanno caricato un filmato su TikTok. Proprio questo ha spinto la polizia a intervenire per valutare violazioni delle regole imposta dal lockdown. Sono ora in corso verifiche. Intanto Neesha, fa sapere il Daily Mail, è tornata dalla padrona: ha perso 1/3 del sul peso nelle due settimane di vagabondaggio in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Stavano facendo un’escursione vicino a una delle vette delle Wicklow Mountains, in Irlanda, quando hanno visto unche evidentemente si erain quel luogo deserto. Così Ciara Nolan e Jean-Francois Bonnet hanno subito recuperato Neesha, un golden retriever di 8 anni la cui scomparsa era stata denunciata due settimane prima. Hanno avvolto l’animale con una sciarpa e hanno percorso la distanza che li separava dalla valle con Neesha sulle spalle Il salvataggio è avvenuto il 6 febbraio e i due ragazzi hanno caricato un filmato su TikTok. Proprio questo ha spinto la polizia a intervenire per valutare violazioni delle regole imposta dal. Sono ora in corso verifiche. Intanto Neesha, fa sapere il Daily Mail, è tornata dalla padrona: ha1/3 del sul peso nelle due settimane di vagabondaggio in ...

