Salerno, prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19: il report (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAnche nel corso dei giorni appena trascorsi l’attivitá di prevenzione e controlli per il contenimento della diffusione del Covid-19 è continuata su tutto il territorio provinciale. Le forze dell’ordine hanno effettuato servizi finalizzati all’ attenzione per la salute e la sicurezza pubblica e per costituire un efficace deterrente ai fenomeni di assembramento, e presenza di persone prive di dispositivi di protezione individuale nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, anche in concomitanza con un notevole afflusso di persone nei centri urbani . In tale ambito operativo sono proseguiti i servizi di vigilanza a livello di coordinamento interforze, disposti con ordinanza dal Questore della Provincia di Salerno, che, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAnche nel corso dei giorni appena trascorsi l’attivitá die controlli per il contenimento delladel-19 è continuata su tutto il territorio provinciale. Le forze dell’ordine hanno effettuato servizi finalizzati all’ attenzione per la salute e la sicurezza pubblica e per costituire un efficace deterrente ai fenomeni di assembramento, e presenza di persone prive di dispositivi di protezione individuale nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, anche in concomitanza con un notevole afflusso di persone nei centri urbani . In tale ambito operativo sono proseguiti i servizi di vigilanza a livello di coordinamento interforze, disposti con ordinanza dal Questore della Provincia di, che, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della ...

maurquie : Attività di prevenzione e controlli per il contenimento della diffusione del coronavirus covid19 in provincia di Sa… - Voi_Sapete_Chi : @Zziagenio78 La variante Salerno-Reggio Calabria la stanno ancora completando. Pronto un piano di prevenzione per il 2070. - occhio_notizie : Eboli, Cardiello scrive a De Iesu: chiesto un reparto prevenzione crimine - RTAlive1 : Prevenzione Covid a Salerno, chiuse due piazze e un arenile -