Rugby, i convocati dell’Irlanda per il match contro l’Italia del Sei Nazioni 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sabato 27 febbraio alle ore 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma l’Italia affronterà l’Irlanda nella terza giornata del Sei Nazioni di Rugby: il CT degli irlandesi si prepara al match convocando 36 uomini tra i quali sceglierà i 23 che saranno in distinta nel Bel Paese sabato prossimo. Rispetto all’ultimo raduno rientrano Jonathan Sexton, Conor Murray, James Ryan e Dave Kilcoyne, assenti con la Francia, mentre sono tre gli uncapped del gruppo, ovvero Ryan Baird, Craig Casey e Tom O’Toole. Non saranno invece della partita gli infortunati Caelan Doris e Jacob Stockdale e lo squalificato Peter O’Mahony. I convocati dell’Irlanda IN VISTA DEL match CON l’Italia Avanti Ryan Baird (Leinster/Dublin University) uncapped Tadhg Beirne (Munster/Lansdowne) 19 caps Ed ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sabato 27 febbraio alle ore 15.15 allo Stadio Olimpico di Romaaffronterà l’Irlanda nella terza giornata del Seidi: il CT degli irlandesi si prepara alconvocando 36 uomini tra i quali sceglierà i 23 che saranno in distinta nel Bel Paese sabato prossimo. Rispetto all’ultimo raduno rientrano Jonathan Sexton, Conor Murray, James Ryan e Dave Kilcoyne, assenti con la Francia, mentre sono tre gli uncapped del gruppo, ovvero Ryan Baird, Craig Casey e Tom O’Toole. Non saranno invece della partita gli infortunati Caelan Doris e Jacob Stockdale e lo squalificato Peter O’Mahony. IIN VISTA DELCONAvanti Ryan Baird (Leinster/Dublin University) uncapped Tadhg Beirne (Munster/Lansdowne) 19 caps Ed ...

infoitsport : Rugby - Sei Nazioni 2021, Italia: al via il raduno di Roma, con un invitato in mediana nella lista dei convocati - ottopagine : Italia Seven, Cioffi tra i convocati per il raduno romano #Benevento - GazzettinoL : Lamborghini sceglie Livorno per un video pubblicitario Rugby: i livornesi Lucchesi e Mori, classe 2000, convocati i… - GazzettinoL : - GazzettinoL : -