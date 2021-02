Rosario Fiorelli | dopo la lunga assenza torna sui social | sceglie lui!

Leggi su chenews

(Di domenica 21 febbraio 2021)Fiorello,suiuna, il primo post lascia tutti senza parole: ecco chi c’è a suo fianco. Fiorello – Fonte: Getty ImagesNell’ultimo anno i fan diFiorello hanno potuto notare la sua resistenza al mondo, il conduttore che si prepara a una nuova edizione del Festival di Sanremo 2021. Lo showman già nel pieno della pandemia era “sparito” per diverso tempo dai, destando non poca preoccupazione nei suoi follower. Fiore aveva scelto semplicemente di non postare nulla, per godersi la vita di tutti i giorni. Dallo scorso novembre una nuova “sparizione” da parte del conduttore,to con un post che ha destato subito un grande successo: ma chi c’è ...