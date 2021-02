Rosalinda piange con Dayane al GF Vip: “Io ho bisogno di te, sei fondamentale nella mia vita!” – VIDEO (Di domenica 21 febbraio 2021) Ieri sera, durante la festa in maschera del sabato sera, nella Casa del Grande Fratello Vip c’è stato il nuovo confronto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, tra lacrime e sguardi strazianti. L’attrice, infatti, si è anche scusata con la modella brasiliana, aprendo il discorso. Rosalinda piange con Dayane al GF Vip: “Io ho bisogno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 21 febbraio 2021) Ieri sera, durante la festa in maschera del sabato sera,Casa del Grande Fratello Vip c’è stato il nuovo confronto traCannavò eMello, tra lacrime e sguardi strazianti. L’attrice, infatti, si è anche scusata con la modella brasiliana, aprendo il discorso.conal GF Vip: “Io ho... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Aurorasalerno35 : RT @sara9995555: P “parlare con rosalinda ora ti ha fatto bene” D “perché io la amo” *mentre piange* dayane?? #rosmello - AntoSem1 : RT @AleAsrTotti10: Croccantino che piange perché vuole difendere Rosalinda ma non vuole allo stesso tempo IO NON ME LO MERITO. #zelinda #ze… - IrinelliErica : RT @sara9995555: P “parlare con rosalinda ora ti ha fatto bene” D “perché io la amo” *mentre piange* dayane?? #rosmello - blogtivvu : Rosalinda piange con Dayane al #GFVip: “Io ho bisogno di te, sei fondamentale nella mia vita!” – VIDEO #Rosmello… - 4AL1C3 : RT @sara9995555: P “parlare con rosalinda ora ti ha fatto bene” D “perché io la amo” *mentre piange* dayane?? #rosmello -