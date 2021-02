Ronaldinho, madre morta per Covid: le reazioni del mondo sportivo (Di domenica 21 febbraio 2021) Miguelina Eloi Assis è scomparsa dopo aver contratto il virus. Le condoglienze dei club calcistici all'ex giocatore brasiliano L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 21 febbraio 2021) Miguelina Eloi Assis è scomparsa dopo aver contratto il virus. Le condoglienze dei club calcistici all'ex giocatore brasiliano L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Carmela_oltre : RT @HuffPostItalia: La madre di Ronaldinho è morta di covid in ospedale: chiese sui social di pregare per lei - HuffPostItalia : La madre di Ronaldinho è morta di covid in ospedale: chiese sui social di pregare per lei - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Ronaldinho: morta la madre per complicazioni legate al Covid - networkpn : Covid, la madre di Ronaldinho muore in ospedale: le condoglianze del Barcellona ? #Sport #NetworkPN ? ?? APRI (… - sportli26181512 : Ronaldinho: morta la madre per complicazioni legate al Covid: Grave lutto per Ronaldinho: è morta la madre Miguelin… -