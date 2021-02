Ronaldinho, lutto in famiglia: è morta la mamma Miguelina (Di domenica 21 febbraio 2021) Terribile lutto per la famiglia di Ronaldinho: è morta a causa del COVID-19 la mamma Miguelina all’età di 71 anni Un grave lutto per Ronaldinho. È morta la madre Miguelina Eloi Assis dos Santos, aveva 71 anni. Come riporta il quotidiano spagnolo As, a causa del coronavirus la donna era stata ricoverata all’ospedale Mae de Deus di Porto Alegre, in Brasile, ma non ce l’ha fatta a superare le complicazioni date dal Covid-19. A darne notizia l’ex stella di Psg, Barcellona e Brasile, con un breve passato italiano nel Milan, attraverso i social: nella notte italiana tra sabato e domenica, infatti, ha listato a lutto i suoi social. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Terribileper ladi: èa causa del COVID-19 laall’età di 71 anni Un graveper. Èla madreEloi Assis dos Santos, aveva 71 anni. Come riporta il quotidiano spagnolo As, a causa del coronavirus la donna era stata ricoverata all’ospedale Mae de Deus di Porto Alegre, in Brasile, ma non ce l’ha fatta a superare le complicazioni date dal Covid-19. A darne notizia l’ex stella di Psg, Barcellona e Brasile, con un breve passato italiano nel Milan, attraverso i social: nella notte italiana tra sabato e domenica, infatti, ha listato ai suoi social. Leggi su Calcionews24.com

