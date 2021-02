Roma, vende alcolici oltre l’orario consentito: noto bar del centro sanzionato e chiuso per 5 giorni (Di domenica 21 febbraio 2021) Proseguono i controlli anti Covid a Roma dove il titolare di un bar-gelateria in piazza Madonna dei Monti, nel cuore della Capitale, è stato sanzionato dai Carabinieri della Stazione Roma Quirinale che hanno anche disposto la chiusura dell’attività per 5 giorni. L’uomo ha continuato a vendere alcolici oltre l’orario consentito, come disposto dall’ultimo D.P.C.M. per contenere il contagio da Covid-19. sanzionato noto bar-gelateria in centro Nel corso di un servizio perlustrativo nel centro storico, i Carabinieri hanno sorpreso il 61enne mentre vendeva, all’interno della sua attività commerciale, alcolici da asporto ad alcuni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 febbraio 2021) Proseguono i controlli anti Covid adove il titolare di un bar-gelateria in piazza Madonna dei Monti, nel cuore della Capitale, è statodai Carabinieri della StazioneQuirinale che hanno anche disposto la chiusura dell’attività per 5. L’uomo ha continuato are, come disposto dall’ultimo D.P.C.M. per contenere il contagio da Covid-19.bar-gelateria inNel corso di un servizio perlustrativo nelstorico, i Carabinieri hanno sorpreso il 61enne mentreva, all’interno della sua attività commerciale,da asporto ad alcuni ...

Roma, vende alcolici oltre l'orario consentito: noto bar del centro sanzionato e chiuso per 5 giorni

