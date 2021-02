Roma | senza difensori tocca a Fazio | debutto in questo campionato

(Di domenica 21 febbraio 2021) Lacontro il Benevento si affida a Federico, alla prima prein assoluto in Serie A in questa stagione. Fonseca non ha altra scelta Il tecnico dellaPaulo Fonscea deve fare i conti con l’emergenza difesa dato che per la gara con il Benevento non può contare su Smalling (lesione flessori della coscia sinistra), Kumbulla (quadricipite destro), Ibanez (lesione di primo grado al flessore destro) e Cristante (lombalgia). Permotivo, come riporta Il Messaggero, l’allenatore portoghese per la prima volta inschiererà dal primo minuto Federico. Per l’argentino sarà la prima prein assoluto in Serie A in questa stagione. Leggi su Calcionews24.com

La Roma contro il Benevento si affida a Federico Fazio, alla prima presenza in assoluto in Serie A in questa stagione. Fonseca non ha altra scelta ......45 il posticipo serale, forse meno scintillante ma comunque interessante perché sarà Benevento Roma; domani sera Juventus Crotone chiuderà il quadro di questa 23 esima giornata di Serie A.