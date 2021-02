Roma, scoperto festino in casa al Pigneto: 17 persone facevano baldoria con cocaina e marijuana (Di domenica 21 febbraio 2021) Un’altra festa in barba ai divieti scoperta dalla Polizia: il Covid non ferma la voglia di fare baldoria, ma gli agenti sì. Questa volta volta è successo, la notte tra sabato e domenica intorno alle 3, al Pigneto, dove è stato interrotto un festino con 17 persone e alcuni grammi di stupefacenti. I controlli della Polizia durante il weekend hanno portato anche alla chiusura di un bar in zona Prati che, dopo le 18, continuava a servire ai tavoli alcuni clienti. La festa al Pigneto Verso le 3 della notte appena trascorsa gli agenti della Sezione Volanti e del commissariato Porta Maggiore hanno interrotto una festa in un’abitazione privata nel quartiere Pigneto; la reticenza dei giovani ad aprire la porta alla Polizia di Stato ha insospettito ulteriormente i poliziotti che hanno perquisito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 febbraio 2021) Un’altra festa in barba ai divieti scoperta dalla Polizia: il Covid non ferma la voglia di fare, ma gli agenti sì. Questa volta volta è successo, la notte tra sabato e domenica intorno alle 3, al, dove è stato interrotto uncon 17e alcuni grammi di stupefacenti. I controlli della Polizia durante il weekend hanno portato anche alla chiusura di un bar in zona Prati che, dopo le 18, continuava a servire ai tavoli alcuni clienti. La festa alVerso le 3 della notte appena trascorsa gli agenti della Sezione Volanti e del commissariato Porta Maggiore hanno interrotto una festa in un’abitazione privata nel quartiere; la reticenza dei giovani ad aprire la porta alla Polizia di Stato ha insospettito ulteriormente i poliziotti che hanno perquisito ...

CorriereCitta : Roma, scoperto festino in casa al Pigneto: 17 persone facevano baldoria con cocaina e marijuana - galfort2 : @djsabbs Buondì DJSABBS Stai già lavorando da un'ora!!! Sai che ho scoperto da TW che qui a MI noi la chiamiamo br… - sfnnicita : RT @sfnnicita: Dopo averla pubblicata come palazzina in cerca d'autore ho scoperto che è di #UgoLuccichenti #1955 #Roma - Marco__Tullio : @CybercaffeL @radiosilvana @tripposauro @AlbertHofman72 @Frab451 @FioriFlavio @HoppitiV @fuser_elche @ishtar3000… - Caffe_Graziella : Scoperto il traffico delle mascherine, anche di quelle di #Salvini e & che non coprono i nasoni ?????? 'inchiesta su M… -