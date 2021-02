Roma, parte dialogo centrosinistra-ribelli 5 Stelle: venerdì l’incontro (Di domenica 21 febbraio 2021) ROMA – Prove tecniche di coalizione. Centrosinistra e grillini dissidenti di Roma iniziano a parlarsi nell’ottica delle prossime elezioni comunali. Ciò che fino a poco tempo fa sembrava una sorta di ipotesi impossibile avverrà on line venerdì pomeriggio grazie a Pop, il movimento di sinistra che è riuscito a mettere seduti attorno a un tavolo il capogruppo capitolino Dem, Giulio Pelonzi, il segretario romano dei Radicali, Leone Barilli, la presidente del Municipio II, Francesca Del Bello, il consigliere di Pop del V Municipio, Stefano Veglianti, e soprattutto Angelo Sturni, consigliere comunale 5S tra i fondatori (insieme ad altri 4 consiglieri capitolini pentastellati) dell’iniziativa politica ‘Il piano di Roma’, che per le prossime elezioni a Roma ha lanciato un appello per un’alleanza allargata al Centrosinistra. Leggi su dire (Di domenica 21 febbraio 2021) ROMA – Prove tecniche di coalizione. Centrosinistra e grillini dissidenti di Roma iniziano a parlarsi nell’ottica delle prossime elezioni comunali. Ciò che fino a poco tempo fa sembrava una sorta di ipotesi impossibile avverrà on line venerdì pomeriggio grazie a Pop, il movimento di sinistra che è riuscito a mettere seduti attorno a un tavolo il capogruppo capitolino Dem, Giulio Pelonzi, il segretario romano dei Radicali, Leone Barilli, la presidente del Municipio II, Francesca Del Bello, il consigliere di Pop del V Municipio, Stefano Veglianti, e soprattutto Angelo Sturni, consigliere comunale 5S tra i fondatori (insieme ad altri 4 consiglieri capitolini pentastellati) dell’iniziativa politica ‘Il piano di Roma’, che per le prossime elezioni a Roma ha lanciato un appello per un’alleanza allargata al Centrosinistra.

