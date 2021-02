Roma-Braga in tv in chiaro? Canale, orario e diretta streaming Europa League 2020/2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma-Braga sarà visibile in tv in chiaro? Ecco Canale, orario e come vedere in diretta streaming la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/2021. Gli uomini di Fonseca scenderanno sul campo di casa dello stadio Olimpico per assicurarsi il passaggio del turno nella competizione europea. I giallorossi infatti si sono avvantaggiati nella gara di andata un trasferta, vinta per 2-0. L’appuntamento è per le ore 21:00 di giovedì 25 febbraio 2021. La partita non godrà della copertura televisiva in chiaro. Sarà infatti visibile in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv per gli ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021)sarà visibile in tv in? Eccoe come vedere inla gara di ritorno dei sedicesimi di. Gli uomini di Fonseca scenderanno sul campo di casa dello stadio Olimpico per assicurarsi il passaggio del turno nella competizione europea. I giallorossi infatti si sono avvantaggiati nella gara di andata un trasferta, vinta per 2-0. L’appuntamento è per le ore 21:00 di giovedì 25 febbraio. La partita non godrà della copertura televisiva in. Sarà infatti visibile insu Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che insu Sky Go e Now Tv per gli ...

