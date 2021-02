Roma, assalto al litorale da Ostia e Fiumiucino in una domenica 'primaverile' (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, è assalto al mare: da Ostia a Fiumicino. Come previsto, sul litorale Romano è una domenica 'primaverile' che bissa la grande affluenza già registrata ieri. Sin dalla prima mattinata si è ... Leggi su leggo (Di domenica 21 febbraio 2021), èal mare: daa Fiumicino. Come previsto, sulno è una' che bissa la grande affluenza già registrata ieri. Sin dalla prima mattinata si è ...

Corriere : Musei Vaticani presi d’assalto: le foto social degli assembramenti - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, assalto al litorale da Ostia e Fiumiucino in una domenica 'primaverile' - leggoit : Roma, assalto al litorale da Ostia e Fiumiucino in una domenica 'primaverile' - infoitsport : Il Messaggero: 'Una magia di Luis Alberto rilancia la Lazio in vetta. Roma d'assalto a Benevento' - infoitinterno : Roma, sabato in zona gialla: prese d’assalto le vie dello shopping -