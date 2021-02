Roller Champions: il nuovo re degli eSports? (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo un debutto in closed alpha, è arrivata la closed beta di Roller Champions, il nuovo prodotto free to play targato Ubisoft che si candida come uno tra i potenziali eSport più entusiasmanti di sempre. Roller Champions – Lo sport di contatto incontra la tecnologia Roller Champions si configura come uno sport adrenalinico, un misto di azione, contrasti e brividi ad alta velocità. Uno sport unico, la cui esistenza è resa possibile dalla tecnologia. Un’attesa ben ripagata Roller Champions è un titolo che fa parlare di sé già da un po’ di tempo. Il suo primo annuncio da parte di Ubisoft risale all’E3 2019 di Los Angeles, a seguito di cui fu resa disponibile una demo del gioco. Qualche mese più tardi, a marzo del 2020, il gioco uscì in ... Leggi su windowsinsiders (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo un debutto in closed alpha, è arrivata la closed beta di, ilprodotto free to play targato Ubisoft che si candida come uno tra i potenziali eSport più entusiasmanti di sempre.– Lo sport di contatto incontra la tecnologiasi configura come uno sport adrenalinico, un misto di azione, contrasti e brividi ad alta velocità. Uno sport unico, la cui esistenza è resa possibile dalla tecnologia. Un’attesa ben ripagataè un titolo che fa parlare di sé già da un po’ di tempo. Il suo primo annuncio da parte di Ubisoft risale all’E3 2019 di Los Angeles, a seguito di cui fu resa disponibile una demo del gioco. Qualche mese più tardi, a marzo del 2020, il gioco uscì in ...

Ultime Notizie dalla rete : Roller Champions Knockout City, quando il dodgeball diventa un videogioco competitivo ... Knockout City arriverà infatti a maggio su PC e console, pronto a tentare di ritagliarsi uno spazio di rilievo tra i titoli simil sportivi à la Rocket League o Roller Champions (di recente ...

Roller Champions è sempre più uno sport ... ho avuto modo di riallacciare i pattini e lanciarmi a tutta velocità sulle piste di Acapulco e Mexico City per tornare a giocare Roller Champions , il singolare titolo free - to - play di Ubisoft ...

Roller Champions: da Ubisoft un frenetico sport spettacolo sui pattini Everyeye Videogiochi Roller Champions: da Ubisoft un frenetico sport spettacolo sui pattini Abbiamo provato la Beta di Roller Champions, multiplayer free to play che si pone l'obiettivo di competere ai massimi livelli con altri titoli del genere.

Knockout City, abbiamo provato il nuovo titolo competitivo di Electronic Arts EA tenta di inserire un suo player nell'ormai affollatissimo genere dei titoli competitivi online. E lo fa con un gioco che fonde "palla avvelenata" agli shooter competitivi.. Ormai stiamo facendo ...

