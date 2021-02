Rocco Casalino racconta quando era povero. E si emoziona (Di domenica 21 febbraio 2021) Durante la presentazione dell’autobiografia “Il Portavoce”, Casalino chiede di interrompere l’intervista al programma Verissimo. Una crisi nel bel mezzo di un’intervista, per un comunicatore esperto come Rocco Casalino, non è certo un evento all’ordine del giorno. Eppure l’ex responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi, intervistato ieri dalla trasmissione Verissimo per presentare l’autobiografia “Il Portavoce“, a L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 21 febbraio 2021) Durante la presentazione dell’autobiografia “Il Portavoce”,chiede di interrompere l’intervista al programma Verissimo. Una crisi nel bel mezzo di un’intervista, per un comunicatore esperto come, non è certo un evento all’ordine del giorno. Eppure l’ex responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi, intervistato ieri dalla trasmissione Verissimo per presentare l’autobiografia “Il Portavoce“, a L'articolo proviene da Leggilo.org.

