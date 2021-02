Roberto Burioni: “Mia mamma di 91 anni si è vaccinata. Effetti collaterali? Nessuno”. Poi fa una battuta (Di domenica 21 febbraio 2021) Con grande soddisfazione il virologo Roberto Burioni ha annunciato su Twitter che sua mamma, Elvira, 91 anni, ha ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid a Cattolica, in Romagna. “L’effetto collaterale? “Nessuno se non la felicità del figlio”, twitta ironicamente Burioni, da tempo in prima linea nella battaglia per accelerare la campagna di vaccinazione anti-Covid. “Con piacere”, scrive il docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, “annuncio che mia mamma Elvira, anni 91 a maggio e qualche acciacco dovuto all’età, si è vaccinata con la prima dose contro Covid-19 due giorni fa. Risiede a Rimini e si è vaccinata a Cattolica”. Con piacere annuncio che mia mamma Elvira, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Con grande soddisfazione il virologoha annunciato su Twitter che sua, Elvira, 91, ha ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid a Cattolica, in Romagna. “L’effetto collaterale? “se non la felicità del figlio”, twitta ironicamente, da tempo in prima linea nella battaglia per accelerare la campagna di vaccinazione anti-Covid. “Con piacere”, scrive il docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, “annuncio che miaElvira,91 a maggio e qualche acciacco dovuto all’età, si ècon la prima dose contro Covid-19 due giorni fa. Risiede a Rimini e si èa Cattolica”. Con piacere annuncio che miaElvira, ...

