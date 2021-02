Rinnovo Donnarumma: Raiola chiede 10 milioni di euro all’anno (Di domenica 21 febbraio 2021) A poche ore dal fischio d’inizio del derby contro l’Inter, in casa Milan risulta ancora irrisolto il caso del Rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma. Il numero 99 rossonero ha un contratto che come tutti sanno scadrà a giugno 2021: nonostante la data così ravvicinata ancora non si è riusciti a trovare l’accordo per il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) A poche ore dal fischio d’inizio del derby contro l’Inter, in casa Milan risulta ancora irrisolto il caso deldel contratto di Gianluigi. Il numero 99 rossonero ha un contratto che come tutti sanno scadrà a giugno 2021: nonostante la data così ravvicinata ancora non si è riusciti a trovare l’accordo per il L'articolo

AntoVitiello : #Donnarumma: 'Trattativa per il rinnovo, come la vivo? Serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al #Milan.… - MilanWorldForum : Donnarumma 200 da record. Ma il rinnovo... -) - MilanWorldForum : Donnarumma 200 da record. Ma il rinnovo... -) - NuovoNando : RT @RadioRossonera: Il suo momento migliore con la maglia del #Milan, gli obiettivi, la sua crescita, l’attesissimo Derby e ovviamente la q… - EuropaCalcio : #Milan, parla #Donnarumma: 'Rinnovo? Sono sereno. Possiamo lottare per lo scudetto' - #EuropaCalcio -